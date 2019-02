Ερυθρός Αστέρας: Δίνει 40.000 στην Ρέτζιο Εμίλια και παίρνει Ρίβερς! (pic)

Όλα δείχνουν πως ο Κέι Σι Ρίβερς θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σερβία.

Σύμφωνα με τον Carchia ο Ερυθρός Αστέρας θα δώσει 40.000 ευρώ στην Ρέτζιο Εμίλια για να πάρει τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.

Όσον αφορά τους Ιταλούς θα πληρώσουν 20.000 στην Χερζλίγια για να κάνει δικό της τον Μάικλ Ντίξον

Crvena Zvezda will pay around $40k to Reggio Emilia as a buyout for KC Rivers, I am told.

Reggio Emilia invested part of the money (around $20k) to free Michael Dixon from Bnei Herzliya

