Η Παρτιζάν νίκησε με φόλοου σε «νεκρό» χρόνο (vid)

Με δέκατα του δευτερολέπτου να μένουν για τη λήξη του παιχνιδιού μεταξύ Παρτιζάν και Μόρναρ ο Ρένφρο είχε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Παρτιζάν με το σκορ ισόπαλο στους 73 πόντους αστόχησε στη βολή, αλλά εμφανίστηκε ο Λάντεϊλ ο οποίος με «σκαμπίλι» έστειλε τη μπάλα στο καλάθι για το 75-73.

Δείτε τη φάση...

JOCK LANDALE for the WIN! @PartizanBC fans have a new hero! #ABALiga @Jock_L pic.twitter.com/EWr5TbkAMd

— ABA Liga (@ABA_League) 5 Ιανουαρίου 2019