Ο Γεωργιανός ψηλός μεταπήδησε πρόσφατα στην Μπονυτούτσνοστ για να την ενισχύει και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο ματς για την Αδριατική Λίγκα.

Δείτε το πρώτο καλάθι του Γκόγκα Μπιτάντζε το οποίο ήταν κάρφωμα στο καλάθι της Κρκα.

Goga Bitadze is already feeling comfortable in the @KKBuducnostVOLI jersey! #ABALiga pic.twitter.com/v5nQe7FNov

— ABA Liga (@ABA_League) 24 Δεκεμβρίου 2018