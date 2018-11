Η κάτοχος του τίτλου στην Αδριατική Λίγκα προηγήθηκε με +23 (39-16) στη δεύτερη περίοδο και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα με τους Κροάτες τελειώνοντας το ματς με 16/27 τρίποντα, επίδοση που συνιστά ρεκόρ στη διοργάνωση!

Ο Έντουιν Τζακσον έκανε τη διαφορά για την Μπουντούτσνοστ με 16 πόντους (2/3 δίπ., 4/6 τρίπ.), 5 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 23:53. Πλέον η ομάδα από το Μαυροβούνιο έχει μπροστά της την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 16-25, 30-44, 47-66, 69-89.

Αποτελέσματα - 9η αγωνιστική: (24/11) Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας 71-77, Ολίμπια Λιουμπλιάνα - Ζελέζνικ 88-86, Μέγκα Μπέμαξ - Τσιμπόνα 82-80, (25/11) Τσεντεβίτα - Κρκα 104-75, (26/11) Ζαντάρ - Μπουντούτσνοστ 69-89, Μόρναρ - Ιγκοκέα.

Κατάταξη: Ερυθρός Αστέρας 9-0, Μπουντούτσνοστ 7-2, Μέγκα Μπέμαξ 7-2, Τσεντεβίτα 5-4, Παρτίζαν 4-5, Ζελέζνικ 4-5, Ζαντάρ 3-6, Ολίμπια Λιουμπλιάνα 3-6, Τσιμπόνα 3-6, Κρκα 3-6, Ιγκοκέα 3-5, Μόρναρ 2-6.

.@KKBuducnostVOLI players have shined from beyond the arc in the game vs. @kkzadar.

They set the new #ABALiga season record by scoring 16 three-pointers (16/27 - 59%)! pic.twitter.com/qWyuXJUl5M

