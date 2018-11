Πόσο εύκολο είναι να πετύχεις 6 τρίποντα σε 11 λεπτά; (vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Η Μόρναρ ηττήθηκε στο ντέρμπι του Μαυροβουνίου από την Μπουντούτσνοστ με 95-99 για την 7η αγωνιστική στην Αδριατική Λίγκα παρά το τρίποντο... παραλήρημα του Μπρόνσον Κένινγκ.

Ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ των γηπεδούχων πέτυχε 6 τρίποντα στα τελευταία 11 λεπτά του αγώνα και η ABA Liga δημοσίευσε τις επιδόσεις του πίσω από τη γραμμή των 6μ.75.

.@MornarBar shooting guard @BronsonK_24 made 6 three-pointers in the last 11 minutes of the derby match against @KKBuducnostVOLI! #ABALiga pic.twitter.com/m1KQCFrL7P

— ABA Liga (@ABA_League) 12 Νοεμβρίου 2018