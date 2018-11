Ο Νεμάνια Γκόρντιτς (21π., 5ριμπ.) και ο Νίκολα Ιβάνοβιτς (15π., 7ασ.) έκαναν τη διαφορά στο ντέρμπι του Μαυροβουνίου για την ομάδα του Αλεξάνταρ Ντζίκιτς που σούταρε με 44% πίσω από τα 6μ.75 (11/25 τρίπ.) και ανέβηκε στο 5-2 στην Αδριατική Λίγκα.

Τα δεκάλεπτα: 25-32, 43-60, 66-80, 95-99.

Αποτελέσματα: (9/11) Ζαντάρ - Μέγκα Μπέμαξ 80-84, (10/11) Ολίμπια Λιουμπλιάνα - Ερυθρός Αστέρας 60-83, Παρτίζαν - Τσιμπόνα 88-67, Τσεντεβίτα - Ιγκοκέα 100-80, (11/11), Μόρναρ - Μπουντούτσνοστ 95-99, Ζελέζνικ - Κρκα.

Κατάταξη: Ερυθρός Αστέρας 7-0, Μέγκα Μπέμαξ 6-1, Μπουντούτσνοστ 5-2, Τσιμπόνα 3-3, Παρτίζαν 3-3, Ζελέζνικ 3-3, Ζαντάρ 2-5, Ολίμπια Λιουμπλιάνα 2-5, Μόρναρ 2-5, Τσεντεβίτα 2-4, Ιγκοκέα 2-4, Κρκα 2-4.

THE END: What a game! @KKBuducnostVOLI win the local derby against @MornarBar after a dramatic finish! #ABALiga pic.twitter.com/LAmbejRMI0

— ABA Liga (@ABA_League) 11 Νοεμβρίου 2018