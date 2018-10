Πήρε τον ΝΒΑer Άντονι Μπράουν η Παρτίζαν (pics)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Ο 26χρονος γκαρντ/φόργουορντ περνάει για πρώτη φορά τον Ατλαντικό και θα φορέσει την φανέλα της Παρτίζαν, ενισχύοντάς της κυρίως στο EuroCup.

Ο Μπράουν επελέγη στο Νο.34 του β΄γύρου του draft 2015 από τους Λέικερς και αγωνίστηκε τόσο στους «λιμνανθρώπους», όσο και στην G-League (D-Fenders, BayHawks, Wolves), αλλά και σε Πέλικανς, Μάτζικ και Τίμπεργουλβς.

Το καλοκαίρι έκανε προετοιμασία με τους Σίξερς, οι οποίοι τον αποδέσμευσαν στις 10 Οκτωβρίου, ενώ το συμβόλαιό του με την ομάδα του Βελιγραδίου έχει ισχύ μέχρι το τέλος της σεζόν.

IT'S OFFICIAL: @PartizanBC signed with @TwoShotOne! Welcome to #ABALiga!

More at: https://t.co/UJltgfEz1r pic.twitter.com/rl1NtEnhhY

— ABA Liga (@ABA_League) 23 Οκτωβρίου 2018