Ο Κότι Κλαρκ έκανε τη διαφορά στην επίθεση για την Μπουντούτσνοστ, τελειώνοντας το ματς με 19 πόντους (2/2 βολ., 1/4 δίπ., 5/8 τρίπ.), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25:22 συμμετοχής ενώ ο Νεμάνια Γκόρντιτς είχε 17 πόντους και 6 ασίστ στα 31:46 που έμεινε στο παρκέ.

Έτσι οι Μαυροβούνιοι που έχουν μπροστά τους τις αναμετρήσεις με τις Νταρουσάφακα (16/10, εκτός) και Μακάμπι (18/10, εντός) ανέβηκαν στο 2-1 στην κατάταξη στην Αδριατική Λίγκα.

Πριν από το τζάμπολ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Πάτρικ Μπάουμαν.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 35-41, 56-67, 78-85

A moment of silence was held today before the start of each #ABALiga game to honor @FIBA secretary general Patrick Baumann, who died at the age of 51.

ABA League expresses deep condolences to Patrick Baumann’s family, friends and FIBA organisation for their loss. pic.twitter.com/EUyzHbw4Gn

— ABA Liga (@ABA_League) 14 Οκτωβρίου 2018