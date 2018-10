Έκανε... πάρτι στα καρφώματα ο Φαγιέ! (pic & vids)

Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ με θητεία στον Ίκαρο, τον Πανελευσινιακό, το Ρέθυμνο και τον Προμηθέα αγωνίζεται πλέον με τα ερυθρόλευκα του Ερυθρού Αστέρα, κατακτώντας μάλιστα τον τίτλο του MVP στο πρόσφατο Super Cup της Αδριατικής Λίγκας.

Στην αποψινή νίκη επί της Μπουντούτσνοστ στην Ποντγκόριτσα, ο Φαγιέ έκανε δυο εντυπωσιακά καρφώματα έπειτα από τις ασίστ του Τζο Ράγκλαντ, ολοκληρώνοντας το ματς με 6 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 21:23.

When the whole gym is against you and you open the game like this...@jragz1 Mo Faye#ABALiga @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/JQeF41OM9W

— ABA Liga (@ABA_League) 7 Οκτωβρίου 2018