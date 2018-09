Η Ζαντάρ θέλει να φέρει τον Γκλεν Ντέιβις! (pic & vid)

Ο Ντέιβις έγινε γνωστός στο ΝΒΑ με το παρατσούκλι «Big Baby» αφού τα είχε τα… κιλάκια του ενώ πριν από περίπου έναν μήνα κατέκτησε το τουρνουά BIG3.

Τη σεζόν 2014-15 «έγραψε» τις τελευταίες συμμετοχές του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη με τη φανέλα των Σέλτικς και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Sportando, Emiliano Carchia, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την κροατική Ζαντάρ, που συμμετέχει στην Αδριατική Λίγκα!

Former NBA Champion Glen "Big Baby" Davis is in advanced negotiations with Croatian and ABA Liga team KK Zadar, sources told me and @NicolaLupo99

— Emiliano Carchia (@Carchia) 30 Σεπτεμβρίου 2018