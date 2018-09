Από τον Προμηθέα, MVP στο Super Cup ο Φαγιέ! (pic & vid)

Ο γνώριμος μας από την θητεία του στον Ίκαρο Καλλιθέας, τον Πανελευσινιακό, το Ρέθυμνο και τον Προμηθέα Πατρών, Μουχάμεντ Φαγιέ σημείωσε 14 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ερυθρού Αστέρα στη νίκη επί της Μπουντούτσνοστ.

Μάλιστα συνδύασε την κατάκτηση του Super Cup με την ανάδειξή του σε MVP!

MVP, MVP, MVP! Mo Faye of @kkcrvenazvezda simply rocked the #ABASuperCup in Laktaši! pic.twitter.com/hTCohyDmTd

— ABA Liga (@ABA_League) 23 Σεπτεμβρίου 2018