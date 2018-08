Ιατρικές εξετάσεις για τον Περπέρογλου στον Ερυθρό Αστέρα! (pics)

Τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις περιελάμβανε το πρόγραμμα του Στράτου Περπέρογλου, ο οποίος προετοιμάζεται σιγά σιγά για τη νέα σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα.

Μαζί με τον Έλληνα φόργουορντ και ο Μπίλι Μπαρόν.

Δείτε τις φωτογραφίες με τους παίκτες του Μίλαν Τόμιτς.

Baron i Perperoglu spremni za nove izazove (FOTO) https://t.co/npx2rlxwZL

Stratos and @Billy_Baron are ready for training camp #kkcz #Zvezdas #WeAreTheTeam pic.twitter.com/yXCljW8Ljl

— KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) 12 Αυγούστου 2018