Ανακοίνωσε Φαγιέ ο Ερυθρός Αστέρας! (pic)

Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είναι και με τη βούλα ο Μουχάμεντ Φαγιέ.

Ο Σενεγαλέζος που έπαιξε τα τελευταία 2 χρόνια στον Προμηθεά θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του Τόμιτς.

Την σεζόν που μας πέρασε είχε 12,5 πόντους και 5,7 ριμπάουντ ανά ματς με την ομάδα της Πάτρας.

Mohamed Faye je novi krilni centar Crvene zvezde https://t.co/MY5Drkkk2E

Faye has signed contract with BC Crvena zvezda mts. Welcome! #kkcz #Zvezdas #WeAreTheTeam pic.twitter.com/O7ckDJqplj

— KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) 4 Αυγούστου 2018