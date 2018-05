Ο Λεσόρ έκανε το καλύτερο κάρφωμα στη φετινή Αδριατική Λίγκα (vid)

Ο σέντερ του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται στην κορυφή του Top 10 της Αδριατικής Λίγκας.

Μπορεί ο Ερυθρός Αστέρας να ηττήθηκε στον τελικό από την Μπουντούτσνοστ, ωστόσο ο Ματίας Λεσόρ πρόσφερε την καλύτερη φάση.

Δείτε το Top 10...

SHOWTIME! Check out the #TOP10 plays of the #ABALiga season!

10. Patrick Miller

9. @Ilkee13

8. Brandis Raley-Ross

7. @kgibson2287

6. @ndanga06

5. @vanjam32

4. @OgnjenDobric

3. Chris Johnson

2. Nemanja Gordić

1. @ThiasLsf pic.twitter.com/Fnum26F2Ay

— ABA Liga (@ABA_League) 23 Μαΐου 2018