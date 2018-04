Έτσι έστειλε στην EuroLeague την Μπουντούτσνοστ ο Γκόρντιτς (vid)

Οι Μαυροβούνιοι κατέκτησαν την Αδριατική Λίγκα για πρώτη φορά στην ιστορία τους, εκθρονίζοντας τον Ερυθρό Αστέρα και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στην επόμενη EuroLeague με πρωταγωνιστή τον Νεμάνια Γκόρντιτς ο οποίος αναδείχτηκε MVP των playoffs.

Στο καθοριστικό Game 4 με τους «ερυθρόλευκους» στην Ποντγκόριτσα, ο 30άχρονος γκαρντ μέτρησε 18 πόντους, 5 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 34:55 και η Αδριατική Λίγκα παρουσίασε τα highlights του στην postseason.

WATCH HIM SHINE! Nemanja Gordić of @KKBuducnostVOLI was absolutely unstoppable in the #ABALiga Playoffs! Check out some of his best moments! #RoadToGlory pic.twitter.com/xzmaS0FabH

— ABA Liga (@ABA_League) 15 Απριλίου 2018