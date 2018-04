Οι χαμένες ευκαιρίες που... καταδικάζουν τον Ερυθρό Αστέρα (vid)

Η Μπουντούτσνοστ επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 78-77, έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών στην Αδριατική Λίγκα και πλέον βρίσκεται μια νίκη μακριά από την πρόκριση στην επόμενη EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν δυο μεγάλες ευκαιρίες στο φινάλε αφού ο Φελντέιν αρχικώς αστόχησε ελεύθερος για τρεις και στη συνέχεια ο Λεσόρ αστόχησε σε εύκολο φόλοου.

Watch the thrilling ending of Game 3 of the 2018 #ABALiga Finals.#RoadToGlory #BUDCZV @KKBuducnostVOLI @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/v2wuUPU1H5

— ABA Liga (@ABA_League) 13 Απριλίου 2018