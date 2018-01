Οι Σέρβοι που υποδέχονται τον Ολυμπιακό την προσεχή Παρασκευή (26/1) για την 20ή αγωνιστική της Euroleague, ξεπέρασαν εύκολα το εμπόδιο της ΜΖΤ Σκοπίων και πλέον φιγουράρουν στη δεύτερη θέση της κατάταξης στην Αδριατική Λίγκα με ρεκόρ 14-3, πίσω μόνο από την πρωτοπόρο Μπουντούτσνοστ (15-2). Ο Όγκνιεν Ντόμπριτς έκανε τη διαφορά για τον Ερυθρό Αστέρα αφού σκόραρε 23 πόντους με 7/9 τρίποντα!

