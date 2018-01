Η ομάδα από το Μαυροβούνιο ανέβηκε στο 15-2 στην κατάταξη μετά τη νίκη επί των Σλοβένων στην Ποντγκόριτσα, σφραγίζοντας έτσι το εισιτήριό της για τα playoffs (σ.σ. στην post season της Αδριατικής Λίγκας συμμετέχουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη τετράδα). Ο άλλοτε γκαρντ της ΑΕΚ, Νίκολα Ιβάνοβιτς έκανε τη διαφορά για την Μπουντούτσνοστ έχοντας 22 πόντους, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 6 κερδισμένα φάουλ σε 21:54.

Τα δεκάλεπτα: 22-16, 45-33, 69-42, 88-66.

.@KKBuducnostVOLI are the 1st team with a spot in the 2017/18 #ABALiga Playoffs secured! Congratulations! pic.twitter.com/LwZsBmnA18

— ABA Liga (@ABA_League) 21 Ιανουαρίου 2018