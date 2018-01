Ο Ρότσεστι «έσπασε» τους αστραγάλους του Μάρκοτα (vid)

Επιστροφή* πονταρίσματος στον αγώνα Ολυμπιακός Πειραιώς – Λαμία αν σημειωθεί γκολ από το σημείο του πέναλτι! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε άνετα την Τσεντεβίτα με τον Τέιλορ Ρότσεστι να ολοκληρώνει το ματς με 15 πόντους και 10 ασίστ.

Εκτός των στατιστικών του πάντως ο γκαρντ των Σέρβων πρόσφερε και θέαμα κάνοντας τον Μάρκοτα να αισθανθεί άβολα μετά από μία σταυρωτή ντρίμπλα.

Is this the best dribbling we have seen in this round?@Trochestie puts Damir Markota on skates... #ABALiga #CZVCED @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/EiDQbukg4w

— ABA Liga (@ABA_League) 14 Ιανουαρίου 2018