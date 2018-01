Ο Αμερικανός γκαρντ ξεκίνησε τη σεζόν στον Άρη, ωστόσο θα συνεχίσει τη σεζόν στο Βελιγράδι για λογαριασμό της Παρτιζάν.

Η ομάδα της Σερβίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουάμε Βον μέχρι το τέλος των φετινών υποχρεώσεων της. Ο Βον αντικατέστησε τον Πάτρικ Μίλερ.

OFFICIAL: Kwame Vaughn is a new player of @PartizanBC. Welcome to #ABALiga!

Read more at: https://t.co/HsyAE5pF6q pic.twitter.com/MQGUxWyH5O

— ABA Liga (@ABA_League) 14 Ιανουαρίου 2018