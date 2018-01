Ο Μπόστιτς τελευταίος... MVP του 2017 στην Αδριατική Λίγκα! (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ της Ζαντάρ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις και... διαδέχθηκε τους Πάτρικ Μίλερ της Παρτίζαν (MVP Οκτωβρίου) και Μίλκο Μπιέλιτσα του Ερυθρού Αστέρα (MVP Νοεμβρίου).

Συγκεκριμένα μέτρησε κατά μέσο όρο 25,4 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 3,8 ασίστ με 26,6 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης με αποτέλεσμα να οδηγήσει την ομάδα του σε τέσσερις νίκες σε πέντε ματς.

.@MrBoomBostic22 of @kkzadar is the #ABALiga MVP of December! Congratulations!

More at: https://t.co/6ebnCAHVlI pic.twitter.com/jwEAgwZjIv

— ABA Liga (@ABA_League) 1 Ιανουαρίου 2018