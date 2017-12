Μοιράζει τάπες ο Λάζιτς (vids)

Ο νεαρός σέντερ της Μέγκα Λεκς εντυπωσίασε στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, ειδικά με τις αμυντικές του ικανότητες.

Ο Αλεξάνταρ Λάζιτς σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις (μία με τον Μπιέλιτσα και μία με τον Ένις) «έσβησε» τα φώτα.

Δείτε τα δύο κοψίματα του Λάζιτς...

Aleksandar Lazić shows no mercy to his former teammate @canadiankidDJE... Stunning block! #ABALiga #MEGCZV @KKMegaBemax pic.twitter.com/WFrlRGxvQQ

— ABA Liga (@ABA_League) 25 Δεκεμβρίου 2017