Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Τσιμπόνα με 93-87 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης στην Αδριατική Λίγκα με κορυφαίο παίκτη τον Τζέιμς Φελντέιν (23π., 6/10 τρίπ.) ενώ ο Τέιλορ Ρότσεστι «έβγαλε» μια πολύ όμορφη φάση στο Ζάγκρεμπ.

.@Trochestie vs. 4 players... Not a problem for @kkcrvenazvezda point guard! #ABALiga #CIBCZV pic.twitter.com/GfdUsc6B72

— ABA Liga (@ABA_League) 11 Δεκεμβρίου 2017